Trails of Cold Steel III: Siegfried, Roselia, Vita und Rudger

„Vermillion“ Roselia (gesprochen von Kaori Mizuhashi)

Alter: ???

Ein Mädchen mit langen Haaren in goldener Farbe, die bis zum Boden reichen. Sie charakterisiert sich durch ihre altertümliche Sprechweise. Eines Tages taucht sie im Reich auf und tritt mit Rean in Kontakt. Ihre wahren Beweggründe sind unklar. Aus einem unbekannten Grund weiß sie, dass Rean den Titel „Ashen Awakener“ trägt. Mit ihren Haaren und ihren blutroten Augen erinnert sie an die Vampirin Rose, deren Schicksal in den Büchern „Red Moon Rose“ beschrieben wird, die man im Spiel findet. Die Geschichte hat sich allerdings vor 200 Jahren im Reich ereignet.