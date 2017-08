Trails of Cold Steel III: PS4-Modell für Japan

Gemeinsam haben Sony Interactive Entertainment Japan Asia und Falcom ein neues Modell für PlayStation 4 enthüllt, dessen Gestaltung auf das kommende Rollenspiel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III bezogen ist. Das Modell wird, gleichzeitig zum Videospiel, am 28. September in Japan erscheinen. Der Vertrieb verläuft nur über den Onlinestore von Sony. Vorbestellungen werden derzeit schon angenommen.

Der Preis für die Variante mit 500 GB kostet 33.480 Yen (circa 256 Euro) und die Version mit 1 TB 38.480 Yen (circa 295 Euro). Die Konsole ist mit einem Logo passend zum Spiel gestaltet, dazu gibt es noch ein Theme.

