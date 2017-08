Touhou Sky Arena: Termin der Vita-Version für Japan

By

In Japan wird das Fighting Game Touhou Sky Arena: Gensokyo Kuusen Hime Matsuri Climax am 14. September für PlayStation Vita erscheinen. Der Entwickler dieses Projekts aus dem Touhou-Universum ist Area Zero, als Publisher ist Mediascape tätig.

Als Schauplatz dient abermals die Welt Gensokyo, in der sich die Arenen befinden, in denen sich 20 spielbare Charaktere gegenüberstehen. Insgesamt bietet das Videospiel über 70 Musikstücke für die Ohren an. Die Fassung für PlayStation Vita enthält alle DLCs, die bisher für die PlayStation-4-Fassung erschienen sind. Die Kämpfe kann man allein austragen, gemeinsam im Adhoc-Modus oder online über das PlayStation Network.

via Gematsu