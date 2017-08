THQ Nordic kündigt Horror-Adventure Black Mirror an

THQ Nordic hat das Horror-Adventure Black Mirror für PlayStation 4, Xbox One und PCs angekündigt. Das Spiel wird von King Art Games entwickelt und soll am 28. November erscheinen. Mit der gleichnamigen Netflix-Serie hat das Videospiel nichts zu tun.

Das Point-and-Click-Spiel konzentriert sich auf die Erkundung der alptraumhaften Welt des Protagonisten David Gordon, die von EA Poe und HP Lovecraft inspiriert ist. Die Interaktion mit den gruseligen Visionen von Gordon bringen ihn der Vergangenheit seiner Familie näher.

Dem Spiel geht eine Trilogie voraus, deren erster Ableger bereits 2004 erschien. THQ Nordic versichert aber, dass man die Vorgänger nicht kennen muss, um Black Mirror zu genießen. Bei dem Titel handelt es sich um ein Reboot und er erzählt eine unabhängige Geschichte. Der Producer Martin Keuch fügte außerdem noch hinzu:

Eines der hervorstechendsten Merkmale der Black-Mirror-Serie ist die einzigartige Atmosphäre, die ursprünglich von King Art in der Trilogie erzeugt wurde. Wir haben eine Interpretation entwickelt, die die Stärken des Originals beibehält und uns mehr Raum zum Erkunden von neuen Möglichkeiten in Sachen Gameplay lässt, so können die Spieler Black Mirror in einer direkteren und freieren Weise genießen, ohne „nur“ ein klassisches Point-and-Click zu spielen.