Im PlayStation Store sind Themes für das Videospiel Utawarerumono: Mask of Deception für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich. Pro Plattform stehen zwei Themes zur Auswahl und jedes von ihnen kostet 2,99 Euro. Die Mischung aus Visual Novel und Strategie-Rollenspiel ist für die beiden Systeme seit dem 23. Mai verfügbar. Am 5. September wird der Nachfolger Utawarerumono: Mask of Truth in Europa und Nordamerika erscheinen. Erfahrt mehr zum Sequel in diesem Beitrag.

via Gematsu