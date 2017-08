The Seven Deadly Sins: Bilder zeigen Special Moves

Bandai Namco hat neue Screenshots zu The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia veröffentlicht, die euch die besonderen Fähigkeiten der Seven Deadly Sins präsentieren. Gegen die Feinde werden Gefechte ausgefochten, deren Effekte sehr stark in Szene gesetzt werden. Die Geschichte wird anhand von Gerüchten weiterentwickelt, die durch die Bewohner von Britannia verbreitet werden.

Durch die enormen Kräfte der Seven Deadly Sins leiden nicht nur die Gegner, sondern auch das Umfeld wird durch die Attacken beschädigt. So werden per Knopfdruck ganze Wälder abgeholzt oder ein Häuschen dem Erdboden gleichgemacht. Durch Objekte, die sich „Magic Crystals“ nennen, könnt ihr die Fähigkeiten der Charaktere verstärken. Jede Figur besitzt einen verheerenden Angriff, „Deadly Sin Shot“, der eine ultimative Attacke ausführt.

via Gematsu