The Lost Child: Neuer Trailer zum El-Shaddei-Nachfolger

Kadokawa Games und Entwickler Crim haben den „letzten Trailer“ zu The Lost Child veröffentlicht. Der spirituelle Nachfolger zu El Shaddei soll am 24. August in Japan für PlayStation 4 und PS Vita erscheinen. Eine Ankündigung für den Westen gibt es bisher leider nicht.

Das RPG mit kommando- und rundenbasiertem Kampfsystem basiert auf dem mythischen Konzept von El Shaddai. Lucifel, den Fans von El Shaddai kennen, wird auch in The Lost Child dabei sein. Das Spiel ist mitten in einem Konflikt zwischen Dämonen im modernen Japan angesiedelt.

Journalist Hayato Ibuki untersucht den Selbstmord einer Person, die sich vor einen Zug in der Shinjuku-Station geworfen hat. Während seinen Untersuchungen wird er ganz plötzlich von einer mysteriösen, schwarzen Kraft vom Bahnsteig gestoßen. Barcia, eine ebenso mysteriöse wie wunderschöne Frau, rettet ihn um Haaresbreite und übergibt ihm einen Handkoffer. Es ist eine Box Pandora’s, er hätte ihn nicht öffnen sollen. Darin befindet sich die Demon Gun Gangour, eine Waffe, mit der man gefallene Engel und Dämonen fangen und versklaven kann. Hayato nutzt diese Fähigkeit, um sich seine eigenen Dämonen zu bändigen und fortan an zahlreichen Orten etliche Mysterien aufzuklären. Und um letztlich die Frau zu finden, die ihm diese Waffe vermacht hat.