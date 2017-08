The Escapists 2: Neuer Trailer zeigt Gefangenentransporte

Ein neuer Trailer zum Gefängnisausbruchsspiel The Escapists 2 widmet sich ganz besonderen Gefängnissen, nämlich Gefangenentransporten. Auch aus diesen müssen Spieler ausbrechen. Gefangen in den Transporten müssen Insassen kurzfristige Entscheidungen treffen und Schleichkünste beweisen. Die Transit-Level führen den Spieler in einen fahrenden Zug, auf das Schiff H.M.S Orca und sogar in ein Flugzeug, die Air Force Con.

Dennoch wird die Flucht nicht einfach: Spieler dürfen nicht vom strikt durchgeplanten Tagesablauf abweichen, um keine unliebsame Aufmerksamkeit der Wachen auf sich zu lenken. Gleichzeitig müssen sie Waffen und Werkzeuge aus Gegenständen herstellen, die sie im Gefängnis finden oder stehlen und dafür sorgen, dass sie während Durchsuchungen nicht gefunden werden. Während sie mögliche Fluchtrouten auskundschaften, müssen sie Arbeiten oder Gefälligkeiten für ihre Mitinsassen erledigen, um an wichtige Materialien zu gelangen.

The Escapists 2 ist ab 22. August für Xbox One, PlayStation 4 und PCs erhältlich. Eine Nintendo-Switch-Version erscheint später dieses Jahr.