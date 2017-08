Das Vehikel „The Derfflinger“ aus Trails of Cold Steel III

Falcom erweitert die Beschreibung der Elemente aus The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III mit einer Erklärung des Vehikels „The Derfflinger“, der für die Gruppe wichtige Funktionen bietet. Der gepanzerte Zug wird durch seine elegante Form charakterisiert. Die Einheit Railway Military Police übergibt das Fahrzeug an Thors Military Academy Reaves II Branch School, um die Möglichkeit für ein Training bereitzustellen.

Der Zug besteht aus sechs Wagen, die unterschiedlich eingerichtet sind. Im vorderen Abteil befindet sich der Motor, dann folgt das Konferenzzimmer, ein Essbereich, die Zimmer der Schüler und in den beiden letzten Wagen lagern die „Panzer Soldats“. Wenn die Schüler trainieren wollen, suchen sie sich ein geeignetes Gebiet aus und machen dort eine Rast. Dabei dient „The Derfflinger“ als Basis. Während der Fahrt könnt ihr mit den verschiedenen Schülern interagieren, auch mit denen, die nicht zur Class VII gehören. Durch die Reise, die durch das Land führt, begegnet ihr Studenten aus anderen Lehranstalten.

Während einer Trainingseinheit könnt ihr euch mit neuen Gegenständen und Waffen eindecken. An diesen Plätzen kämpft ihr nicht nur gegen Monster, sondern auch gegen Menschen, die zu anderen Einheiten gehören wie „The Society“ oder „Jaegers“. Die Gefechte können sich von den herkömmlichen Kämpfen unterscheiden, da diese Einheiten ebenfalls „Panzer Soldats“ bedienen können.

In Japan wird das Rollenspiel am 28. September für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu