Tekken für iOS und Android angekündigt

Tekken kennt man vorwiegend aus dem Bereich der Konsolen, jedoch verfolgt Bandai Namco mittlerweile auch andere Wege. So wird es zu Tekken ebenfalls ein Spiel für iOS und Android geben. Für das Spiel, welches den simplen Namen Tekken besitzt, könnt ihr euch bereits vorab registrieren. Diese Registrierungen haben sogar Einfluss auf den Launch des Spiels. Je mehr Spieler sich vorab registrieren, desto mehr Belohnungen gibt es zum Launch.

In dem Smartphonespiel begleitet ihr den legendären Kämpfer Kazuya Mishima auf dem Weg zu seinem bislang härtesten Kampf. Auf eurer Reise habt ihr die Gelegenheit über 100 Charaktere zu sammeln, welche über unterschiedliche Kampftechniken verfügen. Bildet ein Team aus diesen Charakteren und tretet anschließend im Dojo-Modus online gegen andere Spiele aus der Community an. Gewinnt ihr in diesen Kämpfen, könnt ihr spezielle Belohnungen freischalten und die Rangliste erklimmen. Darüber hinaus soll es tägliche, wöchentliche und monatliche Events geben, welche spezielle Charaktere und andere Belohnungen bieten werden.

via Gematsu