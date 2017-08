Tekken 7: Erster DLC steht ab 31. August zur Verfügung

By

Seit dem 2. Juni könnt ihr Tekken 7 für PlayStation 4, Xbox One und PCs käuflich erwerben. Nun folgt in wenigen Tagen, genauer gesagt am 31. August, der erste zusätzliche Inhalt für das Spiel. Mit diesen Inhalten erhaltet ihr von Bandai Namco unter anderem den Modus Ultimate Tekken Bowl und jede Menge neuer Kostüme für eure Charaktere:

Blood-Vengeance-Schuluniform (für Xiaoyu & Alisa)

Bademode

Badeanzüge (alle weiblichen Kämpfer)

Vintage-1920er-Badeanzüge

Idolmaster-themed Outfits (alle weiblichen Kämpfer)

Traditional Japanese Fundoshi (alle männlichen Kämpfer)

via Gematsu