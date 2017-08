Erste DLC-Inhalte zum neuen Taiko Drum Master

By

Zwar ist das Rhythmusspiel Taiko Drum Master: Drum Session! noch nicht in Japan erschienen, jedoch hat Bandai Namco bereits die Inhalte der ersten beiden (von sechs) DLCs preisgegeben. Am 26. Oktober erscheint nicht nur das besagte Spiel für PlayStation 4, sondern auch das erste DLC-Pack für 500 Yen. Zudem könnt ihr den Season-Pass kaufen für 2.500 Yen und damit 500 Yen sparen und euch den Song “Infinit Rebellion” sichern. Das zweite Pack erscheint am 30. November.

Donda Pack Vol. 1 (26. Oktober für 500 Yen) – All Namco Originals

“Kaichuu Teien wo Motsu Shoujo” by Harunaba feat. Chihiro Ishiguro (Erstmals bei Taiko Drum Master!)

“Gunslinger Cinderella”

“Dokidoki Munekyun Omatsuri Time”

“Pastel Dream”

“Yuugen no Ran” by Zeami Motokiyo

Donda Pack Vol. 2 (30. November für 500 Yen) – All Namco Originals

“Kona Mono” by Takurou Gou (Erstmals bei Taiko Drum Master!)

“X-Dan” by Chiharu Kaneko

“Undead Heart (Ikari no Warriors)” by Eizo Sakamoto x Yusuke Takahama

“Shiritsu Takamagahara Gakuen Koukou Kouka” by D. Watt (Iosys) feat. NpInutahiko and Momiji Yamamoto

“Yami no Mahou Shoujo” by Silver Forest feat. Aki

via Gematsu