Smartphone-Version von Dan-Machi wird lokalisiert

GREE ist mit Crunchyroll eine Partnerschaft eingegangen, um in Zukunft diverse Smartphone-Spiele, die auf Anime basieren, für Nordamerika und andere Länder zu lokalisieren. Das erste Projekt aus dieser gemeinsamen Arbeit ist Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Memoria Freese. Bereits Anfang 2018 soll das Smartphone-Spiel zur Serie Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? für iOS und Android erscheinen.

Während GREE sich um den Umgang mit den Urheberrechten und um die Planung kümmert, sind Crunchyroll und Sumitomo Corporation für die Verteilung, Bewerbung und Unterstützung der Lokalisation verantwortlich.

via Gematsu