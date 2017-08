Senran Kagura: Peach Beach erhält neuen Charakter

By

Während westliche Fans noch auf ein konkretes Erscheinungsdatum zu Senran Kagura: Peach Beach Splash warten, bekommen Japaner einen neuen Charakter als DLC spendiert. Dabei handelt es sich um Bashou aus Senran Kagura: New Wave G Burst. Ab sofort kann Bashou gekauft und heruntergeladen werden. Wer dies bis zum 8. August macht, zahlt nur 390 Yen statt des regulären Preises. Neben diesem DLC kündigte Marvelous ebenfalls an, dass sie an Support für PlayStation VR arbeiten, den man im Diorama-Modus und im Umkleideraum verwenden kann.

Das folgende Video enthält möglicherweise jugendgefährdende Inhalte!

via Gematsu