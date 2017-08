Sega hat ein Projekt am 24. Juli in Japan registrieren lassen, welches den Namen Narushia no Namida to Yousei no Fue (frei übersetzt: Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute) trägt. Narcia ist eine wichtige Hauptfigur aus der Serie PoPoLoCrois. Erst kürzlich gab der Entwickler der Reihe, Epics, bekannt, dass man auf der Suche nach Mitarbeitern für ein neues Projekt sei.

via Gematsu