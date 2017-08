Sacrifice for Redemption erscheint im Westen

Publisher Another Indie Studio hat angekündigt, das chinesische Action-RPG Sinner: Sacrifice for Redemption im kommenden Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PCs im Westen zu veröffentlichen. Dem Spiel des Entwicklers Dark Star Games werden sogar deutsche Texte spendiert.

Man traut es sich kaum auszusprechen, aber Publisher Another Indie Studio selbst schreibt, dass sich Sinner: Sacrifice for Redemption von den Souls-Spielen inspirieren lässt. Außerdem sei ein bisschen Shadow of the Colossus enthalten, kombiniert mit einem Anime-Style.

Der Ankündigungstrailer: