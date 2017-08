Root Letter erhält Realverfilmung durch Perfect World

Kadokawa Games hat mit dem chinesischen Studio Perfect World Pictures eine Vereinbarung hinsichtlich einer Realverfilmung getroffen, die auf dem Titel Root Letter basieren wird. Das Projekt befindet sich noch in seiner Anfangsphase. Weitere Details über die Verfilmung sollen uns noch später in diesem Jahr erreichen.

Stellt euch vor, ihr hättet eine alte Brieffreundin, die unter mysteriösen Umständen aufgehört hat, euch zu schreiben, als ihr noch in der Schule wart. Stellt euch weiter vor, ihr findet ihren letzten Brief an euch 15 Jahre später und sie gesteht darin, dass sie jemanden umgebracht hat und sich nun verabschiedet. So fängt Root Letter an, eine Detektivgeschichte in einem japanischen Adventure, die euch in die Heimatstadt eurer Brieffreundin bringt, weil ihr herausfinden möchtet, was mit ihr passiert ist.