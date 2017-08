By

Nach der Veröffentlichung für iOS wird die Visual Novel Psycho-Pass: Mandatory Happiness in Japan ab dem 18. August auch für Android zugänglich sein. Diese Version unterstützt exklusiv Google Play Game Service, mit dem eine eingebaute App verfügbar ist, welche die Spieler mit den Charakteren aus der Visual Novel interagieren lässt sowie Minispiele enthält.

Bis zum 27. August kostet der Titel 2.000 Yen, nach der Aktion zahlt man 4.800 Yen für die Version.

via Siliconera