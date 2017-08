Pokémon Gold und Silber erhalten Handelsversionen

In einer Welt, welche immer digitaler wird, freuen sich Videospielsammler über physische Erscheinungen. Das dachte sich wohl auch Nintendo und veröffentlicht am 22. September neben der Virtual-Console-Version von Pokémon Gold und Silber ebenfalls eine Einzelhandelsversion für Nintendo 3DS.

Die Verpackung des Spiels ist dabei sogar an die originalen GameBoy-Schachteln angelehnt. Sogar das rote Nintendo-Logo und das „Seal of Quality“-Logo findet sich am gewohnten Platz. Die Sache hat allerdings einen mehr als dicken Wermutstropfen. In der Verpackung befindet sich nur ein Downloadcode für die beiden Editionen ohne zusätzliche Extras.

In diesem Bezug haben es Japaner etwas besser. Neben einem Downloadcode erhalten japanische Spieler einen Magnet in Form der GameBoy-Color-Vorlagen, verschiedene Sticker und ein Poster mit allen Pokémon aus Johto.

