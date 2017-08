New Nintendo 3DS XL – Samus Edition jetzt vorbestellbar

By

Amazon nimmt seit wenigen Minuten Vorbestellungen für die vermutlich limitierte Samus Edition des New Nintendo 3DS XL entgegen. Der spezielle, orangefarbene New Nintendo 3DS XL im Samus-Aran-Design wird zeitgleich mit Metroid: Samus Returns am 15. September 2017 erscheinen.

Metroid: Samus Returns wurde auf der diesjährigen E3 2017 angekündigt und ist ein Remake des bereits vor Jahren erschienenen GameBoy-Klassikers Metroid II: Return of Samus. Im Vergleich zu diesem wird das Spiel neue Features bieten wie zum Beispiel einen 3D-Modus, neue Fähigkeiten und vieles mehr.