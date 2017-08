Neues Gameplay zu Monster Boy and the Cursed Kingdom

Das Side-Scrolling-Abenteuer Monster Boy and the Cursed Kingdom soll laut FDG Entertainment und Game Atelier für PlayStation 4, Xbox One, PCs und Nintendo Switch noch in diesem Jahr erscheinen. Einen genauen Erscheinungstermin gibt jedoch noch nicht. Wer allerdings zur diesjährigen Gamescom (22. – 26. August) nach Köln fährt, bekommt die Gelegenheit das Spiel auf der Nintendo-Bühne anzuspielen.

Passend zu dieser Information haben die Entwickler neues Gameplay-Material zum Spiel veröffentlicht. Dieses zeigt euch ein wenig mehr von der Switch-Version und dem Strandgebiet aus dem Spiel.

via Dualshockers