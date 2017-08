Neues Gameplay-Video zu Dynasty Warriors 9

By

Nach der großen Gameplay-Vorstellung von Dynasty Warriors 9 bei der ChinaJoy 2017 in der letzten Woche hat Koei Tecmo nun ein weiteres Gameplay-Video veröffentlicht, diesmal aber „direct feed“ und aus der japanischen Version. Dynasty Warriors 9 ist der neueste Teil der Warriors-Reihe von Omega Force und Koei Tecmo. Der Titel setzt erstmals auf ein Open-World-Prinzip. Am bewährten „Einer gegen Tausend“-Prinzip (Musou) hält das Spiel aber natürlich fest. Koei Tecmo stellt Dynasty Warriors 9 so vor:

Spieler können in Dynasty Warriors 9 neben der Hauptgeschichte unzählige Stunden damit verbringen die Naturwunder Chinas zu bestaunen. Von den Bambuswäldern Chengdus bis zur legendären Großen Mauer, im nie endenden Krieg werden zahlreiche Schauplätze besucht. Ob in kleinen Gefechten, dem Zusammentreffen der Armeen oder besonderen Nebenaufgaben, Dynasty Warriors 9 bietet eine Vielzahl abwechslungsreicher Beschäftigungen bei der Reise durch die unendliche Weite des Reichs. Die Missionen, die die Spieler bestreiten, umfassen Scouting-Aufträge, Guerilla-Aktionen oder reine Sabotage-Manöver. Je nach Abschneiden der Spieler in diesen Quests verändert sich der Schwierigkeitsgrad zukünftiger Gefechte.

Dynasty Warriors 9 erscheint in Japan nur für PlayStation 4. Im Westen wir es zusätzlich Umsetzungen für Xbox One und PCs geben. Releasetermine gibt es bislang nicht.

via Gematsu