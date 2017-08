Neues Gameplay und Details zu City Shrouded in Shadow

By

Mit dem 19. Oktober steht seit einigen Tagen der konkrete Japan-Termin für Bandai Namcos City Shrouded in Shadow fest. Das Survival-Adventure von Disaster-Report-Macher Kazuma Kujo erscheint für PlayStation 4. Im Laufe des Spiels muss sich der Spieler mit mehreren mysteriösen, riesigen Schatten auseinandersetzen, die in der Stadt auftauchen.

Dazu zählen einige wohlbekannte Kreaturen wie Godzilla und Ultraman, aber auch Alien Zarab, King Ghidorah, Evangelion Unit-01, The Fourth Angel, Gamera, Soldier Legion, Ingram oder Grau Bear. Die letzte Ausgabe der Famitsu (Screenshot rechts) stellte mit Mothra, Battra, Ultraman Tiga und Gyaos noch weitere Wesen vor.

Zunächst tauchen aber nur zwei dieser großen Schatten auf. Einer will die Stadt angreifen, der andere sie offenbar verteidigen. Doch die Menschen der Stadt bekommen davon zunächst nicht viel mit, sie konzentrieren sich darauf, zu flüchten. Unter den Menschen ist auch der Spieler, der sich in die Rolle eines Protagonisten oder einer Protagonistin versetzen darf. Die Protagonisten sind ganz gewöhnliche Einwohner der Stadt, sie besitzen keine Superkräfte.

Da kommt es zu allem Überfluss auch noch erschwerend hinzu, dass man sich nicht nur vor den großen Schatten in Acht nehmen muss, sondern auch vor anderen Menschen. Bandai Namco stellte Ryouji Shibata und Matsuhiro Mudou vor, die beide nach dem Leben der Protagonisten trachten. Der Spieler verfolgt unbeabsichtigt einen geheimen Handel von Shibata und wird so dessen Zeuge – Shibata kann das nicht auf sich beruhen lassen und setzt Mudou auf den Protagonisten an.

Ebenfalls neu sind 17 Minuten Gameplay-Material aus City Shrouded in Shadow, das Bandai Namco bei einem Livestream letzte Woche präsentierte. Ihr seht einen Mitschnitt nachfolgend!

