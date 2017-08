Neuer Trailer zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond

The Pokémon Company International und Nintendo haben einen weiteren Trailer und neue Details zu Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond bekanntgegeben, darunter Informationen zum Z-Kraftring und zum neuen Look der beiden Spielfiguren.

In Pokémon Sonne und Pokémon Mond drehte sich die Geschichte vor allem um die Legendären Pokémon Solgaleo und Lunala. In den Spielen Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond entfaltet sich eine neue Geschichte, bei der neben dem Legendären Duo auch Necrozma im Mittelpunkt steht. Unheimliche dunkle Wolken breiten sich aus und die Geheimnisse um Necrozma und die Alola-Region, die in den vergangenen Spielen nicht gelüftet wurden, kommen endlich ans Licht.

Die beiden Spielfiguren in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond erscheinen in einem neuen Look. Spieler können sich zu Beginn des Spiels ihr Aussehen aussuchen und sich entweder für Bauz, Flamiau oder Robball entscheiden, um stilvoll in ein unbekanntes Abenteuer aufzubrechen. Trainer erhalten im Spielverlauf zudem einen neuen Z-Kraftring, mit dem sie eine größere Vielfalt an Z-Attacken einsetzen können. Außerdem wird mit der Veröffentlichung der Spiele der neue Z-Kraftring auch als Spielzeug, das mit den Videospielen interagieren kann, in den Handel kommen.