Capcom hat einen neuen Trailer zu Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. veröffentlicht, welcher den Namen „Hunter Life“ trägt. Dieser Trailer veranschaulicht noch mal alle Gameplay-Aspekte des Spiels und soll so vor allem den Neulingen ein Bild vom Geschehen geben. Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. erscheint am 25. August 2017 in Japan, eine Demo erscheint bereits am 10. August.

via Gematsu