Neuer Charakter für Dissidia Final Fantasy Arcade

Am 5. September wird Square Enix einen neuen Charakter für die Arcade-Version von Dissidia Final Fantasy enthüllen. Anfang des Monats wurde Jekkt als weiterer Kämpfer bestätigt. Wie bereits erwähnt, will die Firma jeden Monat, bis November, eine neue spielbare Figur für diese Fassung ankündigen.

Dissidia Final Fantasy ist schon seit langer Zeit in japanischen Spielhallen spielbar und hat bereits etliche neue Charaktere und Stages spendiert bekommen. Die Playstation-4-Version des Spiels, Dissidia Final Fantasy NT, erscheint weltweit im Frühjahr 2018. Es ist anzunehmen, wenn auch noch nicht offiziell bestätigt, dass die neuen Charaktere und Stages auch in der PS4-Version zur Verfügung stehen werden, zumindest in DLC-Form.

Welcher Charakter sollte eurer Meinung nach den bestehenden Kader bereichern?

via Gematsu