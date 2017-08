Neue Entwicklung in Pokémon Ultrasonne & Ultramond

Wie The Pokémon Company ankündigte, wird es eine neue Form von Wolwerock in den neuen Spielen Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond geben. Diese trägt den Namen Zwielichtform und „unterscheidet sich sichtlich“ im Aussehen von den bisher zwei bekannten Formen, der Tagform und der Nachtform. Wolwerock besitzt in seiner neuen Zwielichtform orange-braunes Fell und grüne Augen. Ein weiteres, wichtiges Detail ist, dass sich die Zwielichtform von Wolwerock nicht in freier Wildbahn fangen und ins Team integrieren lässt. Weitere Informationen diesbezüglich folgen noch.

Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond erscheinen weltweit am 17. November 2017 für Nintendo 3DS. Neben Standardversionen gibt es auch jeweils eine Fan Edition mit Steelbook sowie zusätzlich eine Dual Edition mit beiden Spielen.

via The Pokémon Company