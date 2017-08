Neue Charaktere und Details zu Dragon Ball FighterZ

By

Wie die neueste Ausgabe der Weekly Jump bestätigt, sind auch Super Saiyan Blue Goku und Super Saiyan Blue Vegeta spielbare Charaktere im kommenden Dragon Ball FighterZ. Die neueste Ausgabe der V-Jump hat zudem zwei weitere Charaktere parat: Auch Android 16 und Android 18 sind spielbar.

Die Magazine stellen einige Angriffe der neuen Charaktere vor. Super Saiyan Blue Goku kann „10x God Kamehameha“ nutzen. Super Saiyan Blue Vegeta steht „Final Flash Attack“ zur Verfügung. Android 16 nutzt hingegen „Hell’s Flash“ mit maximaler Stärke und Android 18 beherrscht den „Accel Dance“, eine Kombinationsattacke, die auch Android 17 auf den Plan ruft.

Die vier Neulinge ergänzen das bisher bekannte Charakter-Roster um Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Frieza, Majin Buu, Trunks, Krillin und Piccolo. Die Weekly Jump schreibt zudem, dass Dragon Ball FighterZ über einen Storymodus verfügt, der sich um Android 16 dreht. Er wird als eine „neue Geschichte für Goku und seine Freunde“ beschrieben. In Online-Party-Matches treten drei gegen drei Charaktere an, wobei jeder Charakter von einem anderen Spieler kontrolliert wird und der Wechsel zwischen den Charakteren in Echtzeit stattfindet.

Dragon Ball FighterZ erscheint Anfang 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PCs via Steam im Westen. Eine Closed Beta wird in Kürze stattfinden. Das Spiel könnt ihr euch bei Amazon bereits vorbestellen.

