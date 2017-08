Necrobarista erscheint ebenfalls für Nintendo Switch

By

Das Entwicklerstudio Route 59 gab nun bekannt, dass Necrobarista ebenfalls eine Switch-Version bekommen wird. Bei dem Spiel handelt es sich um eine Visual Novel, welche bereits Anfang des Jahres für PCs angekündigt wurde. In Necrobarista befindet ihr euch in einem Coffee Shop, wo euch allerhand komische Figuren wie Gangster, Hipster oder Nekromanten unter die Augen kommen.

Die PC-Version soll im Oktober erscheinen. Ob die Switch-Version ebenfalls in diesem Monat erscheint, können die Entwickler bislang noch nicht sagen. Eine Umsetzung für PlayStation 4 ist ebenfalls angedacht, jedoch noch unsicher.

via Gematsu