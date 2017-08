Muv-Luv Alternative erscheint am 18. September für PCs

Das dritte und letzte Kapitel zur Muv-Luv-Trilogie, Muv-Luv Alternative, wird am 18. September für PCs via Steam erscheinen. Als Sprachoptionen stehen englische, japanische und chinesische Texte zur Auswahl.

Drei Jahre sind seit dem Tag vergangen, als der gewöhnliche Schüler Takeru in einer Welt aufwachte, die nicht seine eigene ist. In dieser kriegserschütterten Welt befindet sich die Menschheit kurz vor dem Aussterben. Nun gelangt die Erzählung an ihr Ende. Wird Takeru sein Wissen dazu nutzen können, um das Schicksal zu ändern? Die Lesezeit der Visual Novel beträgt zwischen 50 bis 70 Stunden.

via Gematsu