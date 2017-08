Lost Sphear: Das Reich Jigan, Erinnerungen und Artefakte

Square Enix hat viele Details zu Lost Sphear enthüllt, die euch das Kaiserreich Jigan sowie dazugehörige Charaktere vorstellen und euch über den Erhalt von Erinnerungen und Artefakten informieren.

Das Kaiserreich Jigan ist das größte Land in diesem Spiel. Sein Territorium erstreckt sich über die halbe Welt. Die Hauptstadt heißt „City of Watt„, die in drei Bereiche aufgeteilt ist. Schon vom Eingang sieht man den königlichen Palast, der unter strenger Beobachtung der Wachen steht.

Zemlord

Alter: 40

Er ist der kaiserliche Ministerpräsident von Jigan und genießt das absolute Vertrauen des Kaisers. Zemlord ist streng mit sich selbst, aber auch im Umgang mit anderen Menschen. Aus diesem Grund wird er von vielen Leuten gefürchtet, dennoch erhält er von der Armee überwältigende Unterstützung. Für manche ist er der wahre Anführer des Landes. Seine Gedanken gelten immer den Bewohnern von Jigan und wie er ihr Leben bereichern kann. Wenn eine Krise das Land bedroht, unternimmt er alles ohne zu zögern, um Jigan zu beschützen.

Galdra

Alter: 29

Waffe: Katana

Der Anführer der kaiserlichen Ritter, der mit der Aufgabe betraut ist, für den Schutz des Kaisers zu sorgen. Im Reich ist er ein berühmter Ritter, der die Fähigkeiten in der Schwertkunst von seinem Vater geerbt hat. Dazu zeigt er hervorragende Führungsqualitäten. Galdra ist der rechte Arm von Zemlord und die Untersuchung des Phänomens „Lost“ schickt ihn um die ganze Welt.

Ecteat:

Ein Vulcosuit, welches seit vielen Jahren im Reich existiert und immer wieder an den neuen Anführer der kaiserlichen Ritter weitergegeben wird. Die Anführer schätzen das Vulcosuit sehr, da es einen Zugang auf die gesammelten Informationen des Reiches hat. Seine wahre Stärke zeigt es im Kampf. Ecteat kann die Bewegungen von Galdra komplett reproduzieren.

Um die Sachen, die durch „Lost“ verlorengegangen sind, wieder herzustellen oder aufzubauen, werden Erinnerungen benötigt. Man sagt, dass sie das Herz der Existenz sind. Sprecht ihr mit Leuten, die Menschen und Strukturen kennen, die durch „Lost“ verschwunden sind oder lest ihr Bücher, die mit diesem Phänomen verbunden sind, entdeckt ihr solche Erinnerungen. Mit Kanatas Fähigkeit könnt ihr diese in eine kristalline Form bringen. Kämpft ihr gegen Monster in einem Gebiet, ist es möglich, dass die Gegner euch eine Erinnerung liefern.

Das Phänomen bedroht die Welt und das alltägliche Leben der Menschen. Einige von ihnen haben geliebte Personen verloren, andere ihre Heimat. Kanata wird auf seiner Reise viele Menschen treffen, die verzweifelt sind. Durch ihre Erinnerungen könnt ihr diesen Leuten helfen.

Auch Artefakte sind verloren in dieser Welt. Durch ihre Wiederbeschaffung bewältigt ihr Hindernisse und vergrößert die Karte. Andere Artefakte erlauben es euch, das Inventar zu vergrößern, andere gewähren euch einen Vorteil für die Kämpfe.

In Japan erscheint Lost Sphear am 12. Oktober für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die Veröffentlichung in Europa und Nordamerika erfolgt am 23. Januar für PlayStation 4, Nintendo Switch und für PCs.

via Gematsu