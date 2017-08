LOOT #14: Ein Schlückchen Apokalypse

Merchandise in Tassenform gibt es wie Sand am Meer. Nur wenn das Design des Trinkbehälters wirklich einzigartig ist und es über das übliche Logo oder Coverbild hinausgeht, wird sogar eine olle Tasse auch für Sammler interessant. Dieser Shop bietet unterschiedliche, handgefertigte Tassen mit niedlichem Design an. Die Franchise-Auswahl ist groß und es ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Wie wäre es zum Beispiel damit, den Morgenkaffee aus einem Tässchen zu trinken, auf dem all deine Lieblingsfiguren aus The Last of Us abgebildet sind – in stummelig und supersüß?

Die Tassen werden in einer passenden und ansprechenden, kleinen Schachtel versendet und geben deshalb auch ein schönes Geschenk ab. Mit Versand kostet eine Tasse circa 26 Euro. Nicht billig, aber hier schlägt das Shipping mal wieder zu. Übrigens: Wem Tassen nicht zusagen, muss nicht verzagen. Der Anbieter druckt diese zuckersüßen Muster nicht nur auf Porzellan. Er bietet auch Rucksäcke, Handyhüllen, Postkarten und mehr an.

via Etsy