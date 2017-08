Little Witch Academia: Lehrer und Nebenaufträge

In Little Witch Academia: Chamber of Time werden nicht nur die Schüler, sondern auch deren Lehrer im Videospiel präsentiert. Zu diesen Figuren hat Bandai Namco Bilder veröffentlicht und geht zusätzlich noch auf die Nebenaufträge ein, die ihr annehmen könnt.

In der Akademie geschehen mehrere Dinge gleichzeitig an verschiedenen Orten. Erkundet die Schauplätze um immer wieder andere Sachen zu entdecken. Die Schüler vertrauen euch Aufgaben an und auch die Lehrer bereichern euch mit Aufträgen. Zum Beispiel sollt ihr ein Buch finden, das Professor Badcock verloren hat. Die Lehrer sind nicht spielbar. Folgende Figuren tauchen im Videospiel auf:

Professor Ursula (gesprochen von Noriko Hidaka)

(gesprochen von Noriko Hidaka) Headmistress Holbrooke (gesprochen von Ikuko Tani)

(gesprochen von Ikuko Tani) Professor Finnelan (gesprochen von Rurika Yamamoto)

(gesprochen von Rurika Yamamoto) Professor Badcock (gesprochen von Asami Yano)

(gesprochen von Asami Yano) Professor Nelson (gesprochen von Minami Takayama)

(gesprochen von Minami Takayama) Professor Lukić (gesprochen von Mari Okamoto)

(gesprochen von Mari Okamoto) Professor Pisces

Little Witch Academia: Chamber of Time erscheint für PlayStation 4 am 30. November in Japan. Anfang 2018 soll das Spiel ebenfalls für PlayStation 4 und PCs im Westen erscheinen.

