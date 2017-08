Koei Tecmo kündigt Attack on Titan 2 an

By

Koei Tecmo und Omega Force haben heute Attack on Titan 2 angekündigt, das wie der Vorgänger in Europa mit „A.O.T.“ abgekürzt wird und demzufolge A.O.T. 2 heißen wird. Möglicherweise erhält der zweite Teil wie der Vorgänger (Wings of Freedom) auch wieder einen Untertitel.

Zur Feier der Ankündigung hat Koei Tecmo zunächst eine Website online gestellt und einen ersten Trailer veröffentlicht. Auch mit der Fortsetzung, die erneut von Omega Force entwickelt wird, will man sich nah an die rasante Action des Anime-Vorbilds halten.

Wie auch sein Anime-Vorbild ist „A.O.T. 2” vollgepackt mit rasanter Action und wartet außerdem mit einer Fülle neuer Spielmechaniken auf. Die europaweite Veröffentlichung der Fortsetzung ist für Anfang 2018 geplant. Die Spieler werden erneut die 3D-Manöver-Ausrüstung anlegen können, um damit die furchterregenden Titanen abzuwehren und den Frieden innerhalb der Mauern wiederherzustellen.

Die Veröffentlichung soll weltweit Anfang 2018 erfolgen, Plattformen nannte man noch nicht.