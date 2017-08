Kingdom Come: Deliverance bei der Gamescom spielbar

Nach einiger Verzögerung rückt der Release von Kingdom Come: Deliverance endlich in greifbare Nähe – so zumindest die Hoffnung. Deep Silver und Entwickler Warhorse Studios kündigten nun an, dass das RPG bei der Gamescom 2017 in Köln für die Öffentlichkeit spielbar sein wird. Ein gutes Zeichen für den geplanten Release am 13. Februar 2018.

Am Stand von Deep Silver in Halle 9.1 können Besucher die ersten Schritte im RPG erleben. Kingdom Come versetzt euch ins 15. Jahrhundert. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Henry, Sohn eines Waffenschmieds. Sein friedliches Leben nimmt eine jähe Wendung….