Japanische Verkaufscharts: 14. bis 20. August 2017

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 14. bis zum 20. August 2017 liegen vor – natürlich auch während der Gamescom-Woche! Es geht deutlich ruhiger zu als in den Wochen zuvor. Dragon Quest XI kann die Spitzenposition zwar noch behaupten, die Verkaufszahlen gehen aber weiter zurück. Dafür steigt das All in One Package von Dragon Quest X für PlayStation 4 auf Platz 5 neu ein.

Bei den Hardware-Charts herrscht Ernüchterung. Die Produktionsmenge von Nintendo Switch zum Launch von Splatoon 2 scheint aufgebraucht, anders ist der hohe Fall von fast 88.000 verkauften Einheiten letzte Woche auf 22.000 Einheiten kaum zu erklären. So reichen PlayStation 4 und Nintendo 3DS jeweils gut 34.000 Einheiten, um wieder vorzurutschen.

01./01. [3DS] Dragon Quest XI (Square Enix) {2017.07.29} (¥5.980) – 67.705 / 1.640.920 (-42%)

02./03. [PS4] Dragon Quest XI (Square Enix) {2017.07.29} (¥8.980) – 49.543 / 1.291.802 (-46%)

03./04. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 34.108 / 949.737 (-61%)

04./02. [3DS] The Snack World: TreJarers (Level 5) {2017.08.10} (¥4.800) – 25.674 / 123.208 (-74%)

05./00. [PS4] Dragon Quest X: All in One Package (Square Enix) (¥4.800) – 14.052 / NEW

06./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.589 / 646.483 (-21%)

07./09. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) – 6.439 / 203.722 (-18%)

08./12. [3DS] Hey! Pikmin (Nintendo) {2017.07.13} (¥4.980) – 5.960 / 120.710 (-13%)

09./15. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 5.789 / 224.166 (+8%)

10./13. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.268 / 566.032 (-21%)

11./06. [PS4] Hitman: The Complete First Season (Square Enix) (¥7.800) – 5.214 / 22.466 (-70%)

12./17. [3DS] Pokemon Sun / Moon (Pokemon Co.) {2016.11.18} (¥4.980) – 5.048 / 3.314.619 (+4%)

13./14. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? (Nippon Columbia) – 4.934 / 45.288 (-21%)

14./10. [PS4] Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Sony) {2017.08.03} (¥4.900) – 4.929 / 42.576 (-32%)

15./11. [3DS] Layton’s Mystery Journey (Level 5) {2017.07.20} (¥4.444) – 4.848 / 120.036 (-32%)

16./07. [3DS] Great Phoenix Wright: Ace Attorney 2 (Capcom) {2017.08.03} – 4.829 / 85.447 (-55%)

17./16. [PS4] Gundam Versus (Bandai Namco) {2017.07.06} (¥8.200) – 4.754 / 162.712 (-2%)

18./00. [PS4] Dragon’s Dogma Online: Season 3 (Capcom) (¥7.800) – 4.590 / NEW

19./18. [PSV] Minecraft: PS Vita Edition (Sony) {2015.03.19} (¥2.400) – 3.942 / 1.195.570 (-6%)

20./20. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.571) – 3.535 / 2.806.124 (+5%)

Die Hardware-Charts:

PS4 – 34.688 (42.462)

3DS – 34.596 (45.730)

NSW – 22.277 (87.798)

PSV – 5.177 (4.651)

WIU – 151 (132)

PS3 – 110 (95)

XB1 – 100 (75)

