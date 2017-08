hack//G.U. Last Recode: Bilder zeigen vierte Episode

Nach der Ankündigung, dass hack//G.U. Last Recode als Remaster eine vierte Episode enthält, gibt es heute die ersten Bilder, die euch einen Blick auf den neuen Teil gewähren. Derzeit wird die Weiterführung mit „Or Dreams the Snakes That Spin the World Dream“ beschrieben. Laut der Famitsu wird ein geheimnisvolles Mädchen, Kusabila, eine besondere Rolle spielen, zudem wird der Protagonist Haseo seine fünfte Form erhalten.

In dieser Geschichte loggt er sich zum ersten Mal, ein Jahr und drei Monate nach den Ereignissen aus hack//G.U. Vol. 3: Redemption, in „The World R:2“ ein. Er findet einen gefrorenen Freund und als er versucht das Eis zu brechen, bemerkt er, dass er es mit seinen derzeitigen Kräften nicht schafft. Daraufhin begibt er sich mit seinen Freunden auf ein weiteres Abenteuer, um seinen Kameraden zu retten.

Ihr könnt euch .hack//G.U. Last Recode, das deutsche Texte bieten wird, bereits vorbestellen.

