Von Bandai Namco gibt es zwei neue Videos zu Gundam Versus, welche die Mobile Suits Pale Rider (Ground Type) und Bound-Doc zeigen, die in Japan ab dem 24. August als kostenpflichtige DLCs erhältlich sein werden. Derzeit ist das Videospiel in Japan für PlayStation 4 erhältlich. Am 29. September wird eine lokalisierte Fassung in Europa und Nordamerika erscheinen. Ab dem 2. September wird ein Open-Beta-Test zugänglich sein, der bis zum 4. September andauert.

via Gematsu