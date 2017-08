By

Bandai Namco hat zwei zusätzliche Mobile Suits für den Titel Gundam Versus in Japan heute als kostenpflichtigen Download veröffentlicht. Zu den Einheiten gehören Perfect Strike Gundam und Gundam Gusion, die ihr in den folgenden Videos seht.

Derzeit ist das Videospiel in Japan für PlayStation 4 erhältlich. Am 29. September wird eine lokalisierte Fassung in Europa und Nordamerika erscheinen. Ab dem 2. September wird ein Open-Beta-Test zugänglich sein, der bis zum 4. September andauert.

via Gematsu