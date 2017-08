Gewinnspiel: Wir verlosen Ever Oasis für Nintendo 3DS

Seit einigen Tagen könnt ihr mit Ever Oasis für Nintendo 3DS eure eigene Oase aufbauen und von dort aus ins Abenteuer einer großen Wüstenwelt starten. Als Wüste gilt eine Region, wenn sie wegen Trockenheit oder Kälte zu weniger als 5 Prozent mit Vegetation bedeckt ist. Einen grünen Daumen braucht ihr in Ever Oasis also nicht. Das Spiel stammt aus keiner unbekannten Hand. Kein anderer als Koichi Ishii, der Director von Secret of Mana, steckt hinter dem Spiel.

Ihr übernehmt die Kontrolle von Tethu, welcher gemeinsam mit der Hilfe von dem Wassergeist Esna versucht, die letzte verbliebene Oase in einer Wüstenwelt wieder aufzubauen. Doch ihr könnt auch andere Charaktere steuern, die euch in den Dungeons und in Kämpfen mit ihren einzigartigen Fähigkeiten unterstützen.

Wenn wir von einer Wüste hören, dann denken wir unweigerlich an die Sahara. Und die meisten wissen, dass es dort sehr heiß ist. Und auch, dass es nachts trotzdem sehr kalt wird. Bis zu -20 Grad! Das klingt schon fast nach Antarktis. Die wiederum ist nämlich die größte Wüste der Welt – größer noch als die Sahara. Denn auch wenn wir eine „Wüste“ unweigerlich mit Sand und brennender Sonne in Verbindung bringen, erfüllt die Antarktis alle Anforderungen an eine „Wüste“ ebenfalls. Wieder etwas gelernt!

Damit ihr den Sommer aber nicht in der Antarktis, sondern in wärmeren Gefilden verbringen könnt, verlosen wir gemeinsam mit Nintendo Ever Oasis für Nintendo 3DS. Und damit vergeht der Sommer wie im Flug, wie ihr auch in unserem Test zum Spiel erfahren könnt.

