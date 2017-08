GC17: Tabata deutet Final Fantasy XV für Switch an

By

Zumindest etwas, das mit Final Fantasy XV zu tun hat – zum Beispiel vielleicht das heute angekündigte Final Fantasy XV Pocket Edition? Bei einem Twitch-Livestream beantwortete Hajima Tabata die Frage nach anderen Dingen, die rund um Final Fantasy XV in der Zukunft geplant sind. Tabata sagte, er könne nicht ins Detail gehen, aber man wolle so viel wie möglich aus dem [Final Fantasy XV] Universum herausholen. Er fügte dann hinzu, dass das Entwicklerteam auch die neue Konsole sehr mag, deren Name sich wie „Twitch“ anhört. Darüber würden sie derzeit nachdenken.