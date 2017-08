GC17: Releasetermin für 3D-Platformer A Hat in Time

Nachdem Entwickler Gears for Breakfast vor einigen Tagen bestätigt hat, dass A Hat in Time auch für Konsolen erscheinen wird, gibt es nun im Rahmen der Gamescom den konkreten Veröffentlichungstermin zum Spiel. In einem Kickstarter-Update informierte man zuerst die Backer: A Hat in Time erscheint am 5. Oktober für PCs, PlayStation 4 und Xbox One.

A Hat in Time hat bei Kickstarter einst 9.000 Unterstützer gefunden, die es 2013 mit 296.000 US-Dollar finanzierten. Wesentliches Design-Element des Spiels ist Hat Kids – ihr ahnt es – Hut. Die Entwickler stammen aus der Modding-Szene und so gewährt man auch den Fans von A Hat in Time einen umfangreichen Mod-Support bei Steam.