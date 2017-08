GC17: Neues Gameplay zu Monster Hunter: World

Etliche große Magazine hatten die Gelegenheit, bei der Gamescom spielbare Szenen aus der Demo zu Monster Hunter: World aufzunehmen. Die Demo spielt hauptsächlich in dem kürzlich angekündigten Gebiet Wildturm-Ödnis. Ihr seht aber auch einige Jagden, darunter Kämpfe gegen Anjanath und Great Jagras. Ebenso wie eine 4-Spieler-Koop-Quest.

In Monster Hunter: World gehen Spieler alleine und gemeinsam auf die Jagd nach mächtigen Monstern, die sich frei in einem lebendigen Ökosystem bewegen. Die Spieler nutzen verschiedene Überlebenswerkzeuge, darunter die Schleuder und den Spähkäfer, um ihre Beute zu finden. Diese Fähigkeiten können die Jäger zu ihrem Vorteil nutzen und so ihre Beute etwa in Fallen oder gar in epische Kämpfe gegen andere Monster locken. Um den Kampf gegen den Anjanath zu überstehen, müssen Jäger die richtige Strategie entwickeln und weise aus den 14 verschiedenen Waffen-Klassen des Spiels wählen. Dabei hilft auch der neue Ghillie-Mantel, der Jäger in ihrer Umgebung verschwinden lässt.