GC17: Neuer Trailer zu Tropico 6 veröffentlicht

Nach seiner ersten Vorstellung bei der E3 hat sich El Presidente auch bei der Gamescom mit Tropico 6 gezeigt. Kalypso präsentierte einen neuen Trailer, der aber nicht mehr ist als ein erster Vorgeschmack. Tropico 6 erscheint im kommenden Jahr für PS4, Xbox One und PCs.

In Tropico 6 wird Spielern nicht nur eine Insel zur Verfügung stehen, sondern eine weitläufige Inselgruppe, was viele neue strategische Möglichkeiten eröffnet. Erstmals wird es auch Brücken und weitere neue Möglichkeiten des Transports geben. Darüber hinaus lassen sich in Tropico 6 die eigenen Inseln mit Weltwundern und internationalen Sehenswürdigkeiten verschönern. Das ist schließlich das Mindeste, was El Presidente verdient hat! Auch bei den Missionen geht es wieder typisch tropicanisch zu. So möchte El Presidente unter anderem die Welt des Profisports beherrschen. Wie stellt er das an? Er entführt flugs ein amerikanisches Baseballteam… Nur ein Beispiel von vielen. Der typische Tropico-Humor wird also auch in Tropico 6 nicht zu kurz kommen.