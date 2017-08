GC17: Neuer Trailer zu Genesis Alpha One

Der in Freiburg ansässige Entwickler Radiation Blue und Publisher Team17 haben anlässlich der Gamescom 2017 einen neuen Trailer zu Genesis Alpha One veröffentlicht. Das Sci-Fi-Spiel bietet Roguelike-, FPS-, Base-Building- und Survival-Elemente.

In einer nahen Zukunft, in der korrupte Regimes und Kapitalisten unkontrolliert natürliche Ressourcen verschwendet und die Umwelt verpestet haben, liegt unser Planet in Trümmern. Als Kapitän des Raumschiffs Genesis begeben sich Spieler auf die ultimative Mission ins unergründete Weltall. Dort verwalten und bauen sie das Raumschiff aus, sammeln Ressourcen, wehren groteske Alien-Plagen ab, klonen Kreaturen und erforschen das weitreichende, zufallsgenerierte Universum. Das Ziel: Eine neue Heimat für die menschliche DNA finden, um sie vor dem Aussterben zu bewahren.