GC17: Neue Trailer zu PES 2018 veröffentlicht

Mit einem neuen Trailer zu PES 2018 präsentiert Konami bei der Gamescom das neue „Legends“-Feature des Spiels. Für den myClub-Modus in PES 2018 werden legendäre Spieler zur Verfügung stehen, darunter fünf Legenden von Borussia Dortmund wie Lars Ricken und Norbert Dickel. Die ganze Liste der „Legends“-Spieler erfahrt ihr auf der offiziellen Website.

Eine spielbare Demo zu PES 2018 wird am 30. August für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One und Xbox 360 erscheinen. Für die gleichen Plattformen wird PES 2018 dann in der Vollversion ab dem 14. September zur Verfügung stehen.

Legends-Trailer:

Gamescom-Trailer: