GC17: Fe erscheint Anfang 2018 auch für Nintendo Switch

Das bei der E3 2017 angekündigte Fe vom schwedischen Studio Zoink Games wird neben PlayStation 4, Xbox One und PCs auch für Nintendo Switch erscheinen. Das gab Electronic Arts bei der Gamescom bekannt. Das Spiel ist Teil von EA Originals. Mit EA Originals will man in Zukunft kleine Entwickler wie Coldwood Interactive mit Unravel unterstützen. Nach der Entwicklung sollen alle Einnahmen zurück an die Entwickler fließen.

Fe ist ein geräuschvolles und gleichzeitig wortloses Plattformspiel. In der Rolle von Fe, einem kleinen Jungtier, das plötzlich im Wald erwacht, entdecken die Spieler eine Welt, die sie nie wieder verlassen möchten. Sie nutzen Geräusche, um zu kommunizieren, mit der Natur in Kontakt zu treten sowie freundlich und feindlich gesinnte Kreaturen zu identifizieren. Dabei entsteht eine ganz individuelle Geschichte. Die Naturkulisse in Fe wird die Spieler verzaubern, während sie Geheimnisse aufdecken, Nebenquests abschließen und auf die mystischen Kreaturen des Waldes treffen. Spieler klettern, gleiten und graben, um die offene Spielwelt auf ihrer Reise zu durchqueren. Währenddessen interagieren sie mit Pflanzen und Tieren und retten diese vor den Geräuschlosen, den mechanischen Antagonisten, die den Wald bedrohen. In Fe genießen die Spieler eine unvergleichliche Erkundungsfreiheit und machen eine Menge Entdeckungen.

„Wir wollten ein Spiel schaffen, das das Gefühl vermittelt, einen besonderen Ort zu erkunden“, sagt Klaus Lyngeled, CEO und Kreativleiter bei Zoink Games. „Als Kind haben wir viele Stunden im Wald verbracht. Anfangs fürchteten wir uns, aber mit der Zeit wurden wir vertraut mit den seltsamen Geräuschen – man wurde zu einem Teil der Natur, und man fühlte sich im Wald zuhause. Beim Spielen von Fe werden die Spieler ähnliche Gefühle erfahren. Wir werden sicherstellen, dass das Spiel, auf welche Weise es auch gespielt wird, immer ein einzigartiges Entdeckungserlebnis darstellt, das sich von allem unterscheidet, was es bisher im Spielebereich gab.“

Fe erscheint Anfang 2018 weltweit für Xbox One, PlayStation 4, über Origin für PCs und Nintendo Switch.