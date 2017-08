GC17: Demo-Eindrücke zu The Evil Within 2

Inside PlayStation hatte bei der Gamescom die Gelegenheit, The Evil Within 2 anzuspielen. Die Kapitel 2 und 3 standen dafür zur Verfügung. In einem Video schildert euch der durchaus nicht unkritische Moderator Wolf seine Erlebnisse und Erfahrungen mit den ersten Spielminuten, dabei gibt es natürlich auch einige Spielszenen zu sehen.

Sebastian kämpft ums Überleben – und gegen die Zeit: Er muss seine Tochter Lily finden, bevor sie in einer zerfallenden STEM-Welt für immer verloren ist. Auf seiner Suche wird er von den Dämonen seiner Vergangenheit und seiner eigenen Unsicherheit verfolgt, doch er verliert nie die Hoffnung. Fest entschlossen, Lily zu retten, taucht Sebastian in die Tiefen eines neuen STEM-Systems ein; und was auch immer es ihm entgegenzusetzen hat, er wird kämpfen und überleben.

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PCs.