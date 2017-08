Gamescom 2017: Übersicht – Games, Streams, Events

In diesem Jahr steigt die Gamescom 2017 vom 22. bis zum 27. August 2017 wie gewohnt in Köln. Wir wollen euch auf dieser Seite übersichtlich alles liefern, was ihr für die Messe braucht. Sowohl als Besucher vor Ort, als auch als Daheimgebliebener vor dem PC. Alle Games die ihr anspielen könnt, alle Livestreams die ihr verfolgen könnt. Vielleicht nicht wirklich alle – aber zumindest alle, die aus unserer Sicht wichtig sind. Viel Spaß!

Die Lineups der Entwickler und Publisher:

SEGA (zu finden in Halle 9.1, B011/C010) u.a. mit Sonic Forces

Sony (Halle 7) u.a. mit Detroit: Become Human und Gran Turismo Sport

und Gran Turismo Sport Capcom (Halle 7 bei Sony) u.a. mit Monster Hunter: World

Nintendo (Halle 9) u.a. mit Super Mario Odyssey

Square Enix (Halle 9, B41) u.a. mit Dissidia Final Fantasy NT

Bandai Namco (Halle 6, A41/B41) u.a. mit Ni no Kuni II und Dragon Ball FighterZ

und Dragon Ball FighterZ Konami (Halle 5.2, A030/B031) u.a. mit Metal Gear Survive

Electronic Arts (Halle 6) u.a. mit Star Wars Battlefront II

Microsoft (Halle 8) u.a. mit Forza Motorsport 7

Deep Silver (Halle 9.1) u.a. mit Kingdom Come: Deliverance

Activision Blizzard (Halle 7) u.a. mit Destiny 2 und Overwatch

Ubisoft (Halle 6) u.a. mit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

THQ Nordic (Halle 8) u.a. mit Elex und Battle Chasers: Nightwar

Kalypso Media (Halle 8) u.a. mit Tropico 6

Eine sehr nützliche Übersicht aller spielbaren Titel hat Gameswirtschaft auf einer einzigen Seite zusammengestellt. Wie das aussieht, seht ihr auf dem Bild rechts. Eine ständig aktualisierte PDF-Fassung könnt ihr euch bei Gameswirtschaft herunterladen. Auch in diesem Jahr wird es außerdem etliche Events geben, die ihr vor Ort besuchen könnt. Unzählige Youtuber und Szene-Sternchen geben Autogramme, auf eine Auflistung verzichten wir an dieser Stelle mal. Zumindest ein Promi-Treff dürfte euch aber interessieren. Und vielleicht die Stimme von Mario.

Yu Suzuki auf der Gamescom

Shenmue 3 selbst wird nur hinter verschlossenen Türen im Pressebereich präsentiert, aber Yu Suzuki selbst wird sich auch im öffentlichen Bereich die Ehre geben. Am Mittwoch habt ihr von 18:30 bis 19:30 Uhr die Chance ihn zu treffen, am Donnerstag gibt es die zweite Chance von 12:30 bis 13:30 Uhr. Dazu müsst ihr euch in Halle 9.1 am Stand B011/C010 einfinden.

Charles Martinet auf der Gamescom

Bei Nintendo gibt es außerdem – wie eigentlich jedes Jahr – Charles Martinent zu treffen. Er ist die Stimme des wohl bekanntesten Videospielhelden, die Stimme von Super Mario & Friends. Jeder Fan hat von Mittwoch bis Freitag jeweils ab 14.00 Uhr die Chance ihn live zu treffen und ein Autogramm zu ergattern.

Wichtige Events vor Ort:

Es gibt unzählige Bühnenshows und Events in Köln, nachfolgend einige wichtige:

Mittwoch, den 23. August:

15:00 Uhr: Yoshiaki Koizumi, Produzent von Super Mario Odyssey, stellt den neuesten Mario-Titel auf der Nintendo-Bühne in Halle 9 ausführlich vor und beantwortet Fragen im Rahmen eines Interviews.

15:00 Uhr: Ryozo Tsujimoto, Produzent, und Kaname Fujooka, Art Director, stellen in einer Entwickler-Präsentation auf der Sony-Bühne in Halle 7 Monster Hunter: World vor.

Donnerstag, den 24. August:

12:00 Uhr: Yoshio Sakamoto, Produzent von Metroid: Samus Returns sowie José Luis Márquez, Creative Director und Entwickler von Mercury Steam stellen Metroid: Samus Returns vor.

15:00 Uhr: Ryozo Tsujimoto, Produzent, und Kaname Fujooka, Art Director, stellen in einer Entwickler-Präsentation auf der Sony-Bühne in Halle 7 Monster Hunter: World vor.

Wichtige Livestreams:

Für die Daheimgebliebenen gibt es natürlich auch einiges am heimischen PC zu verfolgen. Die ganz dicken Pressekonferenz bleiben in diesem Jahr aus, aber Microsoft und Electronic Arts veranstalten zumindest Live-Events, die dem sehr nahe kommen. Außerdem wird Nintendo – vermutlich in Anlehnung an das amerikanische Treehouse – einige Livestreams anbieten, u.a. zu Xenoblade Chronicles 2. Dazu gibt es derzeit noch keine Details.

Sonntag, den 20. August:

21:00 Uhr: Xbox @ gamescom Live – Livestream auf mixer.com

Montag, den 21. August:

18:30 Uhr: Electronic Arts EA Opening Showcase – Livestream auf EA.de

Wir versuchen, den Artikel regelmäßig zu aktualisieren…