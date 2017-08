Gamescom 2017: Lineup und Pläne von Sony

By

Nach vielen anderen Publishern hat nun auch Sony die Pläne und das Lineup für die bevorstehende Gamescom 2017 bekanntgegeben. Sony wird in Halle 7 den bisher größten Messeauftritt auf 4.200 Quadratmetern bieten. Dort werden 406 Spielstationen stehen, außerdem gibt es zahlreiche Bühnenshows und ein eSports-Programm.

Zu den Highlights der anspielbaren Games gehören Detroit: Become Human, Gran Turismo Sport und zahlreiche VR-Games. Auch Spiele von Drittherstellern wie Monster Hunter: World findet ihr bei Sony in Halle 7. Auf der Bühne können Besucher unter anderem die PlayStation Masters am Freitag und Samstag verfolgen. Inside PlayStation wird zudem ein Programm für Daheimgebliebene bieten.

Übersicht aller Titel auf dem Messestand

PS4 First Party

Detroit: Become Human

Frantics

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport im Audi R8 LMS Rennsimulator (umgebauter Originalwagen)

Hidden Agenda

That’s You!

Uncharted: The Lost Legacy

Wissen ist Macht

PS4 Third Party

Call of Duty: WWII

Destiny 2

Marvel vs. Capcom: Infinite

Monster Hunter: World

PlayStation VR